Ісаго підписав контракт із Челсі та дебютував у команді U-18.

Син легендарного бразильського захисника Тіаго Сілви, Ісаго Сілва, офіційно став професіоналом у Челсі.

17-річний Ісаго приєднався до Академії Челсі ще у команді U-13 і поступово пройшов шлях через юнацькі склади клубу. Минулого сезону він дебютував за команду U-18, а в поточному провів один матч у АПЛ U-18. Захисник може діяти як на позиції лівого, так і центрального оборонця.

🚨🔵 Thiago Silva’s son Isago has signed his first professional contract at Chelsea. pic.twitter.com/cUvVDiM6Yr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2025

Його батько, Тіаго Сілва, здобув значний досвід у Мілані, ПСЖ та Челсі, де виграв Лігу чемпіонів-2020/21. Прямо зараз захиснику 41 рік і він є лідером та капітаном Флуміненсе. Статистика в цьому сезоні: 43 матчі в усіх турнірах — три голи.

Челсі наразі займає третє місце в АПЛ з 24 очками та у наступному турі 3 грудня зіграє проти Лідса.