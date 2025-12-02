Англія

Мікель Артета висловився про важливість травмованого Кая Гаверца для Арсенала.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував стан здоров'я нападника Кая Гаверца, який наразі перебуває поза грою.

"До повернення Гаверца залишилося ще кілька тижнів. Ми всі дуже чекаємо на нього. Це той гравець, якого я особисто дуже сильно люблю за те, що він привносить у команду, — за його характер та індивідуальність.

Я бачу, як він страждає, перебуваючи поза складом", — наводить слова Артети журналіст Фабріціо Романо.

У нинішньому розіграші англійської Прем'єр-ліги 26-річний Гаверц взяв участь лише в одній грі, не відзначившись результативними діями.

3 грудня підопічні Артети приймуть на своєму полі Брентфорд у рамках 14-го туру АПЛ.