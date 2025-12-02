Головний тренер Енцо Мареска шукає заміну дискваліфікованому Мойзесу Кайседо.
02 грудня 2025, 16:50
Наставник лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував кадрову проблему в середній лінії команди.
Мойзес Кайседо не зможе зіграти в середу проти Лідса через дискваліфікацію, отриману після вилучення в матчі проти Арсенала (1:1).
"З Мойзесом ми граємо краще, але коли він недоступний, нам потрібно шукати рішення, нам потрібно робити щось по-іншому.
Джеймс у півзахисті? Він може грати на двох позиціях. Усе життя він був фланговим захисником, але грав і в півзахисті. Він хороший на обох позиціях", — сказав Мареска.
Матч між Лідсом та "синіми" стартує 3 грудня о 22:15.