СЕРЕДА, 3 ГРУДНЯ, 21:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал іде в чемпіонаті майже бездоганно, але нічия з десятьма гравцями Челсі в останньому турі виявилася справжнім розчаруванням. Мікель Артета зіткнувся з травмами ключових гравців: Вільям Саліба та Габріел Магальяес пропустять матч, що створює рідкісну вразливість в серці захисту "канонірів". Проте глибина складу дозволяє господарям здійснювати сильну ротацію, не сильно втрачаючи при цьому у класі: ті ж Ноні Мадуеке, Мартін Едегор та Віктор Йокерес, які залишилися на лаві для запасних у вихідні, готові повернутися в старт.

І все ж, поточна домашня форма Арсеналу вселяє жах: 9 перемог у 10 матчах на Емірейтс Стедіум у всіх турнірах і лише два пропущені голи в Прем'єр-лізі вдома цього сезону — цифри, які близькі до неймовірних. Впевнена гра та п'ять очок відриву від найближчого переслідувача перед стартом цього туру — головні активи команди перед матчем проти дуже непростого суперника.

Брентфорд на чолі з керманичем-новачком Кітом Ендрюсом став справжнім відкриттям сезону, посідаючи місце у середині турнірної таблиці на тлі масового літнього відходу основних гравців — зокрема, лінії атаки. Ключовою фігурою атак "бджіл" є бразилець Ігор Тьяго, який вже забив 11 голів у чемпіонаті і є головною загрозою для ослабленого захисту Арсеналу. Колись він підписувався, щоб замінити Айвена Тоуні, але через травму минулого сезону плани довелося відкласти — тепер форвард є заміною одразу і для Браяна Мбемо, і для Йоана Вісса.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк, який також є важливою складовою працюючого механізму Брентфорда, швидше за все, знову вийде у старті, намагаючись контролювати середину поля. Однак гостьова форма лондонської команди викликає занепокоєння: п'ять поразок у шести виїзних матчах Прем'єр-ліги цього сезону. Їхня остання перемога на виїзді над Арсеналом датується ще 1938 роком, що не додає оптимізму перед візитом на Емірейтс. Але це не означає, що "бджоли" не вміють завдавати клопоту "канонірам" на їхній арені — наочним прикладом є остання гра, що завершилася внічию 1:1.