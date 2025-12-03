СЕРЕДА, 3 ГРУДНЯ, 22:15 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Впевнена перемога над Вест Гемом (2:0) у столиці стала ковтком свіжого кисню для колективу Арне Слота, який переживає один із найскладніших періодів у своїй роботі. "Червоні" перервали триматчеву серію поразок і нарешті продемонстрували структуру та контроль, яких так бракувало у попередніх зустрічах. Дебютний гол Александера Ісака у Прем’єр-лізі за новий клуб, а також класне завершення Коді Гакпо підкреслили — команда здатна створювати моменти навіть без Мохамеда Салаха, який несподівано провів увесь матч на лаві запасних. Так звана "залежність" від єгиптянина, як здається, все більше виглядає перебільшенням.

Попри це, атмосфера довкола чинного чемпіона залишається напруженою. Слот працює у режимі виживання: два місяці хаосу, провалів і болючих поразок змінили настрій уболівальників з віри на розчарування. Тиск величезний — тренеру потрібна серія перемог, а не одиничний успіх. Енфілд нині не прощає збоїв, тим паче на тлі кадрових втрат у захисті. Проте статистика на боці Ліверпуля: 12 поспіль перемог у Прем’єр-лізі над усіма новачками та феноменальна форма у вечірніх матчах посеред тижня.

"Чорні коти" пишуть свою найкращу історію в елітному дивізіоні за багато років. Команда Режиса Ле Брі зробила те, чого не вдавалося у 188 попередніх спробах — перемогла, поступаючись 0:2, коли вдалося здолати дуже симпатичний Борнмут Андоні Іраоли з рахунком 3:2 у драматичному матчі на Стедіум оф Лайт в минулому турі. І тепер Сандерленд перебуває вище за Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенгем і Ньюкасл, посідаючи шосте місце в таблиці. Це не випадковість — це системність, характер і грамотна побудова гри. Звісно, це також і грамотна робота влітку над підсиленням складу після підвищення у класі.

Втім, на виїзді команда Ле Брі виглядає значно скромніше. Лише три забиті голи на чужих полях і одна з найнижчих результативностей серед усіх учасників сезону в таких іграх. Але при цьому — Сандерленд має дуже надійний захист, всього шість пропущених та загалом 13 (для прикладу — Ліверпуль цього сезону пропустив аж 20, а Ман Сіті — 12). Так, "чорні коти" не вигравали на Енфілді у чемпіонаті з 1983 року та не перемагали Ліверпуль у 18 виїзних матчах поспіль. До того ж Сандерленд традиційно невдало грає у будні, а французькі тренери не перемагали "червоних" в АПЛ уже дев’ять років. Чи вдастся сьогодні переписати історію?