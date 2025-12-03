СЕРЕДА, 3 ГРУДНЯ, 22:15 ▪️ ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після драматичного поєдинку на Етіхаді Лідс залишив поле без очок, але не без надії. Повернувшись до гри із рахунку 0:2 до 2:2, команда Даніеля Фарке показала характер та сміливість, хоча підсумковий удар Філа Фодена вже в компенсований арбітром час знову зруйнував їхні плани на вольову сенсацію проти Манчестер Сіті. Попри серію поразок і місце у зоні вильоту, Лідс не виглядає приреченим — команда створює моменти, бореться до кінця та має непогану домашню статистику цього сезону (2 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки).

У середу господарі знову спробують нав’язати високий інтенсивний футбол, скориставшись недоліками іменитого суперника в обороні. Важливими можуть стати і кадрові повернення: Себастьян Борно та Антон Штах близькі до готовності, а поява Домініка Калверта-Льюїна з перших хвилин, ймовірно, додасть гостроти попереду (головне — щоб знову не зламався). Втім, оборонні проблеми команди очевидні — Лідс пропускає багато й регулярно, причому в кожному з останніх чотирьох матчів АПЛ команда отримувала мінімум два м’ячі у свої ворота. Скоріш за все, проте суперника, який здатен забити Барселоні тричі, ця тенденція продовжиться і сьогодні.

Челсі продовжує будувати гру за філософією Марески й дедалі впевненіше почувається на виїзді — п’ять перемог і одна нічия в шести останніх гостьових поєдинках у всіх турнірах. Ні червона картка Мойсеса Кайседо, ні серйозний тиск Арсеналу не зламали "пенсіонерів" у минулому турі: команда грала сміливо, агресивно та навіть відкрила рахунок зусиллями Трево Чалоби. Нічия 1:1 стала радше великим здобутком, аніж втраченими двома — не тільки через те, що майже усю гру довелося провести удесятьох, а й через те, що матч цей був проти домінуючого лідера турнірної таблиці. Це багато коштує!

У середу Челсі очікує непростий виїзд на стадіон, де клуб вигравав лише шість разів за всю історію лігових візитів. Без Кайседо (дискваліфікація) та за, ймовірно, відсутності Ріса Джеймса, Енцо Маресці доведеться переформатовувати центр поля — це шанс для Андрея Сантоса, а також можливість для Коула Палмера повернутись у старт після травми. "Синім" важливо продовжити свою результативну серію — у всіх десяти виїзних матчах сезону команда забивала щонайменше один гол, що дає нам усі передумови на результативну гру сьогодні.