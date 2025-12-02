Англія

Енцо Мареска підтвердив, що Коул Палмер повернеться до стартового складу Челсі.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив на пресконференції, що атакувальний півзахисник Коул Палмер готовий вийти на поле з перших хвилин у матчі Прем'єр-ліги проти Лідса.

За словами Марески, Палмер провів усі 90 хвилин на лаві запасних у дербі проти Арсенала через вилучення Мойсеса Кайседо. Тренер вважав, що гра в чисельній меншості не підходить Коулу.

Варто нагадати, що лідер "синіх" Палмер нещодавно повернувся до складу після травми і не виходив на футбольне поле понад два місяці.

Матч Прем'єр-ліги між Лідсом та Челсі стартує 3 грудня о 22:15.