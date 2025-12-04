ЧЕТВЕР, 4 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ КІТЧЕН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після невдалого виступу проти Евертона, який провів фактично увесь поєдинок удесятьох, та неприємного осаду від домашніх результатів, команда Рубена Аморіма змогла вдало перезавантажитися — важка, але перемога на характері з рахунком 2:1 над Крістал Пелес на Селгерст Парк повернула Манчестер Юнайтед у боротьбу за найвищі місця у турнірній таблиці. Манкуніанці продемонстрували не тільки тактичну адаптивність, а й стійкість, переламавши хід поєдинку після пропущеного пенальті.

Героями, як би дивно це не було, стали Джошуа Зіркзе та Мейсон Маунт — обидва скористалися ювелірними стандартами Бруну Фернандеша, і тепер їхній статус у стартовому складі навряд чи хтось ставить під сумнів. Повернення Маттеуса Куньї після травми додає глибини атаці, Лісандро Мартінес нарешті зіграв перші хвилини з лютого, а загальна форма команди Аморіма в останніх семи матчах (лише одна поразка) свідчить про поступову стабілізацію. Водночас Аморім ризикує встановити ще один непрестижний рекорд під час своєї каденції на Олд Траффорд — у разі поразки це може стати його десяте домашнє фіаско в АПЛ за 20 матчів.

На відміну від Юнайтед, Вест Гем до Манчестера прибуває в сумбурному стані. Поразка 0:2 від Ліверпуля з нульовою кількістю ударів по воротах — показова: команда Нуну Ешпіріту Санту втратила крихку впевненість, вибудувану серією позитивних результатів за останній час. Крім того, червона картка Лукаса Пакети через суперечки з арбітром та його подальший емоційний сплеск у соцмережах стали ударом по командній дисципліні.

Проблем додає й кадрове питання: без Пакети, із сумнівною готовністю Саммервілла та хитким вибором у центрі захисту (Тодібо, Мавропанос, Кілман — головоломка щотуру), Нуну знову доводиться імпровізувати. Хоча торішній подвиг повторити буде складно, саме Вест Гем минулого сезону двічі обіграв Юнайтед у чемпіонаті, включаючи сенсаційні 2:0 на Олд Траффорд — перший успіх "молотобійців" на цьому стадіоні за 17 років. Але у 2025-му виїзди все ще болюча тема для лондонців: це буде п’ята спроба Нуну виграти свій перший гостьовий матч у Прем’єр-лізі на чолі Вест Гема.