Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 4 грудня та розпочнеться о 22:00.
Манчестер Юнайтед — Вест Гем, Getty Images
04 грудня 2025, 07:40
У четвер увечері Олд Траффорд стане ареною для завершального поєдинку 14-го туру англійської Прем’єр-ліги: Манчестер Юнайтед прийме Вест Гем у дуелі команд, які однаково гостро потребують очок. "Червоні дияволи" встигли ожити після низки провалів, тоді як "молотобійці" приїжджають до Манчестера на тлі болючої поразки та втрати ключового лідера.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ГЕМ ЮНАЙТЕД
ЧЕТВЕР, 4 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ КІТЧЕН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Після невдалого виступу проти Евертона, який провів фактично увесь поєдинок удесятьох, та неприємного осаду від домашніх результатів, команда Рубена Аморіма змогла вдало перезавантажитися — важка, але перемога на характері з рахунком 2:1 над Крістал Пелес на Селгерст Парк повернула Манчестер Юнайтед у боротьбу за найвищі місця у турнірній таблиці. Манкуніанці продемонстрували не тільки тактичну адаптивність, а й стійкість, переламавши хід поєдинку після пропущеного пенальті.
Героями, як би дивно це не було, стали Джошуа Зіркзе та Мейсон Маунт — обидва скористалися ювелірними стандартами Бруну Фернандеша, і тепер їхній статус у стартовому складі навряд чи хтось ставить під сумнів. Повернення Маттеуса Куньї після травми додає глибини атаці, Лісандро Мартінес нарешті зіграв перші хвилини з лютого, а загальна форма команди Аморіма в останніх семи матчах (лише одна поразка) свідчить про поступову стабілізацію. Водночас Аморім ризикує встановити ще один непрестижний рекорд під час своєї каденції на Олд Траффорд — у разі поразки це може стати його десяте домашнє фіаско в АПЛ за 20 матчів.
На відміну від Юнайтед, Вест Гем до Манчестера прибуває в сумбурному стані. Поразка 0:2 від Ліверпуля з нульовою кількістю ударів по воротах — показова: команда Нуну Ешпіріту Санту втратила крихку впевненість, вибудувану серією позитивних результатів за останній час. Крім того, червона картка Лукаса Пакети через суперечки з арбітром та його подальший емоційний сплеск у соцмережах стали ударом по командній дисципліні.
Проблем додає й кадрове питання: без Пакети, із сумнівною готовністю Саммервілла та хитким вибором у центрі захисту (Тодібо, Мавропанос, Кілман — головоломка щотуру), Нуну знову доводиться імпровізувати. Хоча торішній подвиг повторити буде складно, саме Вест Гем минулого сезону двічі обіграв Юнайтед у чемпіонаті, включаючи сенсаційні 2:0 на Олд Траффорд — перший успіх "молотобійців" на цьому стадіоні за 17 років. Але у 2025-му виїзди все ще болюча тема для лондонців: це буде п’ята спроба Нуну виграти свій перший гостьовий матч у Прем’єр-лізі на чолі Вест Гема.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.44, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 6.33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Мазрауї, де Лігт, Шоу — Амад, Каземіро, Бруну Фернандеш, Дало — Мбемо, Маунт — Зіркзе
ВЕСТ ГЕМ : Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Діуф — Поттс, Соучек — Боуен, Матеуш Фернандеш, Гільєрме — Вілсон
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2