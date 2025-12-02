Англія

Зірковий форвард приєднається до збірної Єгипту 15 грудня й може бути відсутнім понад місяць.

Мохамед Салах стане ключовою втратою для Ліверпуля під час Кубка африканських націй, який відбудеться в Марокко з 21 грудня до 18 січня.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підтвердив, що Салах приєднається до національної збірної Єгипту вже 15 грудня. Єгипет гарантовано проведе мінімум три матчі групового етапу, останній — проти Анголи 29 грудня. Команда також змагатиметься із ПАР та Зімбабве. Широкий формат турніру означає, що навіть третє місце може вивести єгиптян у плейоф, що додатково продовжить відсутність зіркового форварда в клубі.

Як повідомляє ESPN, Салах пропустить матчі Премʼєр-ліги проти Тоттенгема (20 грудня) та Вулвергемптона (27 грудня), а також може не зіграти проти Брайтона (13 грудня). Якщо Єгипет вийде до 1/8 фіналу, Ліверпуль не зможе розраховувати на свого лідера також у поєдинках з Лідсом (1 січня), Фулгемом (4 січня) та Арсеналом (8 січня).

У разі виходу Єгипту до чвертьфіналу або далі Салах може пропустити й домашній матч з Бернлі 17 січня. Півфінали та матч за третє місце КАН відбудуться саме в цей період.

Повернення єгиптянина очікується лише після завершення турніру. Наступний матч Ліверпуля після фіналу КАН — зустріч Ліги чемпіонів проти Марселя 21 січня.