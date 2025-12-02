Віталій Миколенко провів на полі увесь матч та заробив попередження.
Борнмут - Евертон, Getty Images
02 грудня 2025, 23:25
Борнмут — Евертон 0:1
Гол: Гріліш, 78
Борнмут: Петрович — Хіменес, Мілосавльєвич, Діакіте, Трюффер — Адамс, Скотт (Унал, 80) — Адлі (Таверньє, 60), Клюйверт (Солер, 70), Семеньйо — Крупі (Еванілсон, 61)
Евертон: Пікфорд — Гарнер, О'Браєн, Тарковські, Миколенко — Іроегбунам, Дьюзбері-Голл — Ндіає, Алькарас (Макніл, 80), Гріліш — Баррі (Бету, 80)
Попередження: Клюйверт, Адамс, Унал — Іроегбунам, Миколенко, Алькарас