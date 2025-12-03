Англія

"Перестрілка" голами у другому таймі завершилася паритетом на табло.

У драматичному матчі 14-го туру АПЛ Тоттенгем уникнув поразки на Сент-Джеймс Парк завдяки неймовірному дублю Крістіана Ромеро.

Аргентинський захисник оформив перше взяття воріт ударом головою, а на 90+5 хвилині шокував трибуни ефектним "ножицями", врятувавши свою команду від поразки — 2:2.

Ньюкасл двічі виходив уперед: попри непростий матч, Бруно Гімараес відкрив рахунок на 71-й хвилині, а наприкінці зустрічі Ентоні Гордон упевнено реалізував пенальті, призначений після фолу Бентанкура на Берні. Але "шпори" щоразу знаходили відповідь і змогли залишити поле "сорок" із набраним пунктом.

Ньюкасл Юнайтед — Тоттенгем 2:2

Голи: Гімараес, 71, Гордон, 86 (пен) - Ромеро, 78, 90+5

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Лівраменто, Тіав, Берн, Голл — Майлі (Шер, 90), Тоналі (Гімараес, 46), Жоелінтон — Мерфі (Еланга, 66), Вольтемаде, Барнс (Гордон, 66)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, Удогі — Сарр (Одобер, 87), Бентанкур, Бергвалль (Тель, 77) — Кудус (Грей, 87), Коло Муані (Рішарлісон, 77), Джонсон (Сімонс, 77)

Попередження: Ромеро, Бентанкур, Рішарлісон