Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед визнав талант бразильського форварда, але наголосив, що йому потрібно значно додати.

Рубен Аморім виступив із відвертою оцінкою перших місяців перебування Матеуса Куньї у стані червоних дияволів.

Попри те, що бразилець демонструє проблиски яскравої гри, португальський наставник вважає, що форвард ще далекий від своєї ідеальної форми.

На передматчевій пресконференції Аморім зазначив, що адаптація Куньї проходить не так швидко, як хотілося б уболівальникам, гравцеві необхідно серйозно працювати над собою.

Тренер підкреслив, що не сумнівається у природному таланті Куньї, проте рівень вимог у МЮ значно вищий, ніж у попередніх клубах гравця.

"Матеус — гравець із неймовірними якостями, але йому ще так багато треба вчитися і рости. Ми бачимо його потенціал, але зараз він ще не готовий показувати стабільність, яка потрібна для перемог на цьому рівні. Це чесна оцінка. Йому потрібно зрозуміти наші тактичні вимоги та додати в інтенсивності", — зазначив Аморім.

У цьому сезоні літній новачок МЮ провів 10 ігор в АПЛ, відзначившись одни влучним пострілом.