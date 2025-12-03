Англія

Нападник Манчестер Юнайтед може відновитися до матчу з Борнмутом 15 грудня.

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко розраховує повернутися до складу команди на матч 16-го туру АПЛ проти Борнмута, який заплановано на 15 грудня. Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, відновлення 22-річного форварда просувається стабільно, і жодних нових травм у нього не виявлено. Попри нещодавню заяву Рубена Аморіма про те, що процес повернення може "трошки затягнутися", у клубі наголошують: мова не йде про рецидив чи нове пошкодження — початкова проблема залишається мінімальною.

Шешко повністю зосереджений на реабілітації, яка триває без перерв. У Манчестер Юнайтед роблять ставку на якість відновлення, а не швидкість, аби форвард був максимально готовим після повернення.

Як зазначається, Аморім зацікавлений у якнайшвидшому поверненні словенця, адже той відіграє важливу роль у команді. Матч із Борнмутом наразі розглядається як орієнтовна дата його камбеку, і всі сторони працюють над тим, щоб Шешко повернувся повністю готовим.

З моменту свого літнього переходу Беньямін Шешко провів за Манчестер Юнайтед 12 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.