Англія

Українець розпочне поєдинок 14-го туру АПЛ з перших хвилин.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк увійшов до стартового складу Брентфорда на матч 14-го туру АПЛ проти Арсенала. Стартові одинадцятки команд були оприлюднені незадовго до початку гри, яка розпочнеться сьогодні о 21:30 за київським часом.

Your Bees to take on Arsenal 🐝 pic.twitter.com/SESlv6VohC — Brentford FC (@BrentfordFC) December 3, 2025

Арсенал: Рая — Вайт, Москера, Інкап'є, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс — Мадуеке, Меріно, Мартінеллі

Запасні: Аррісабалага, Тімбер, Льюїс-Скеллі, Езе, Нергор, Нванері, Йокерес, Сака, Жезус

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Ван ден Берг, Роерслев, Аєр — Янельт, Ярмолюк — Уаттара, Єнсен, Генрі — Шаде

Запасні: Валдімарссон, Коллінз, Артур, Оньєка, Дамсгор, Гендерсон, Льюїс-Поттер, Тьяго