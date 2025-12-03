Українець розпочне поєдинок 14-го туру АПЛ з перших хвилин.
Єгор Ярмолюк, getty images
03 грудня 2025, 20:36
Український півзахисник Єгор Ярмолюк увійшов до стартового складу Брентфорда на матч 14-го туру АПЛ проти Арсенала. Стартові одинадцятки команд були оприлюднені незадовго до початку гри, яка розпочнеться сьогодні о 21:30 за київським часом.
Арсенал: Рая — Вайт, Москера, Інкап'є, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс — Мадуеке, Меріно, Мартінеллі
Запасні: Аррісабалага, Тімбер, Льюїс-Скеллі, Езе, Нергор, Нванері, Йокерес, Сака, Жезус
Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Ван ден Берг, Роерслев, Аєр — Янельт, Ярмолюк — Уаттара, Єнсен, Генрі — Шаде
Запасні: Валдімарссон, Коллінз, Артур, Оньєка, Дамсгор, Гендерсон, Льюїс-Поттер, Тьяго