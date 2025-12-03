Англія

Команда Мікеля Артети продовжила безпрограшну серію у всіх турнірах до 18 матчів поспіль.

Арсенал продовжив свою потужну серію та здобув комфортну перемогу над Брентфордом у 14-му турі АПЛ — 2:0. Команда Мікеля Артети не програє вже 18 матчів поспіль у всіх турнірах і знову відірвалася на п’ять очок від найближчого переслідувача у чемпіонських перегонах.

Мікель Меріно, вимушений грати на вістрі атаки через травми або неповну готовність Гаверца, Жезуса та Йокереса, відкрив рахунок уже на 11-й хвилині. Правий фланг "канонірів" розірвав оборону гостей: передачею відзначився Бен Вайт, а Меріно головою забив свій 13-й гол у 2025 році — найкращий показник у команді.

У компенсований час Меріно знову став ключовим — цього разу віддав ідеальний пас на Букайо Саку, який встановив остаточний рахунок.

Брентфорд із Єгором Ярмолюком у складі рідко вибирався з оборони, але мав шанс зрівняти: удар Кевіна Шаде у першому таймі після кутового Рая перевів у поперечину. Єдиним негативом для Артети стали ушкодження Кристіана Москери та Деклана Райса.

Арсенал — Брентфорд 2:0

Голи: Меріно, 11, Сака, 90+1

Арсенал: Рая — Вайт, Москера (Тімбер, 44), Інкап'є, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс (Йокерес, 84) — Мадуеке (Сака, 61), Меріно, Мартінеллі (Езе, 61)

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Ван ден Берг, Піннок (Коллінз, 74), Аєр — Янельт (Дамсгор, 61), Ярмолюк — Уаттара, Єнсен (Тьяго, 61), Генрі (Льюїс-Поттер, 74) — Шаде (Гендерсон, 61)

Попередження: Ярмолюк