Завершилися низка матчів 14 туру чемпіонату Англії за 3 грудня.
Брайтон — Астон Вілла, Getty Images
03 грудня 2025, 23:38
...
Брайтон — Астон Вілла 3:4
Голи: ван Геке, 9, 83, Пау Торрес (аг), 29 - Воткінс, 37, 45+7, Онана, 60, Мален, 78
Брайтон: Вербрюгген — Віффер, ван Геке, Данк, Кадіоглу (Велбек, 67) — Балеба (Велтман, 78), Гомес — Мінте, Груда (Костулас, 78), Де Кейпер — Цимас
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Матсен (Дінь, 70) — Камара (Тілеманс, 70), Онана — Макгінн (Мален, 77), Роджерс, Гессан (Буендія, 86) — Воткінс (Богард, 86)
Попередження: Вербрюгген, Гомес — Макгінн
...
Бернлі — Крістал Пелес 0:1
Гол: Муньйос, 44
Бернлі: Дубравка — Вокер, Екдаль, Естев, Гартман — Каллен (Броя, 81), Флорентіну (Угочукву, 71) — Чауна (Брун Ларсен, 46), Фостер, Ентоні (Едвардс, 58) — Флеммінг (Межбрі, 59)
Крістал Пелес:
Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г'юз, 76), Лерма, Мітчелл — Камада (Канво, 88), Піно (Девенні, 64) — Матета (Нкетіа, 64)
...
Вулвергемптон — Ноттінгем Форест 0:1
Гол: Ігор Жезус, 72
Вулвергемптон: Джонстон — Москера (Гувер, 81), Агбаду, Тоті — Чачуа (Мане, 81), Андре, Гомес (Няша Мунетсі, 85), Вольфе — Аріас (Арокодаре, 81), Странд Ларсен, Бельгард (Хі Чхан, 67)
Ноттінгем Форест: Селс — Савона, Міленкович, Морато, Вільямс — Сангаре (Єйтс, 67), Андерсон — Ндоє (Гадсон-Одої, 67), Гіббс-Вайт (Домінгес, 90), Гатчінсон — Жезус
Попередження: Гомес, Москера — Міленкович, Андерсон