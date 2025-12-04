Флоріан Вірц міг записати на свій рахунок дебютну результативну дію в АПЛ за 13 матчів, але не цього разу — його "гол" став автоголом.
Ліверпуль - Сандерленд, Getty Images
04 грудня 2025, 00:18
Ліверпуль уникнув чергової поразки в АПЛ, вирвавши нічию в матчі з Сандерлендом у рамках 14-го туру лише завдяки автоголу та блискучій оборонній грі Федеріко К’єзи у доданий час.
Команда Арне Слота знову провела млявий матч і пропустила на 67-й хвилині — дальній удар Тальбі рикошетом від ван Дейка залишив Аліссона без шансів. До цього гості двічі були близькі до гола: Г’юм влучив у перекладину, а Альдерете — у стійку.
Слот залишив Салаха в запасі, але випустив його після перерви, намагаючись оживити гру. Ліверпуль створив мінімум моментів, і врятувався лише на 81-й хвилині — удар Вірца відправив у власні ворота Мукіеле, який позбавив німецького таланта дебютної результативної дії в АПЛ, але записав на свій рахунок автогол.
У кінцівці Сандерленд міг вирвати перемогу: Ісідор вирвався сам на сам та мав забивати, але Федеріко К’єза фантастичним підкатом вибив м’яч із лінії воріт.
Ліверпуль — Сандерленд 1:1
Голи:
Мукіеле (аг), 81 - Тальбі, 67
Ліверпуль: Аліссон — Гомес (Джонс, 65), Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 86) — Гравенберх, Мак Аллістер (Екітіке, 74) — Собослаї, Вірц, Гакпо (Салах, 46) — Ісак (К'єза, 86)
Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Баллард, Альдерете, Мандава — Тальбі (О'Нієн, 90), Джака, Садікі, Ле Фе (Гертрейда, 79) — Броббі (Іcідор, 62)
Попередження: Гомес — Ле Фе