Ліверпуль уникнув чергової поразки в АПЛ, вирвавши нічию в матчі з Сандерлендом у рамках 14-го туру лише завдяки автоголу та блискучій оборонній грі Федеріко К’єзи у доданий час.

Команда Арне Слота знову провела млявий матч і пропустила на 67-й хвилині — дальній удар Тальбі рикошетом від ван Дейка залишив Аліссона без шансів. До цього гості двічі були близькі до гола: Г’юм влучив у перекладину, а Альдерете — у стійку.

Слот залишив Салаха в запасі, але випустив його після перерви, намагаючись оживити гру. Ліверпуль створив мінімум моментів, і врятувався лише на 81-й хвилині — удар Вірца відправив у власні ворота Мукіеле, який позбавив німецького таланта дебютної результативної дії в АПЛ, але записав на свій рахунок автогол.

У кінцівці Сандерленд міг вирвати перемогу: Ісідор вирвався сам на сам та мав забивати, але Федеріко К’єза фантастичним підкатом вибив м’яч із лінії воріт.

Ліверпуль — Сандерленд 1:1Мукіеле (аг), 81 - Тальбі, 67