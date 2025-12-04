Англія

Надважлива перемога особисто для німецького фахівця.

Головний тренер Лідс Юнайтед Даніель Фарке висловився після перемоги над лондонським Челсі (3:1) в рамках 14-го туру АПЛ. Цитує німецького фахівця BBC.

«Ось чому ми так наполегливо працювали – щоб повернутися на цей рівень. Ми хотіли такого чарівного вечора. Неймовірна атмосфера.

Ми грали проти однієї з найкращих команд світу та цілком заслужено перемогли завдяки чудовій грі в обороні, забивши три голи, хоча могли забити ще більше.

Звичайно, очікувався важкий матч – нам довелося трохи потерпіти. Челсі добре володів м'ячем, але я думаю, що немає сумнівів, що ми заслуговували на перемогу в цьому матчі.

Ми перевершили суперника за кількістю ударів, ударів у площину воріт, очікуваних голів та гольових моментів, тому ми заслужили на перемогу. Це чудове відчуття», – сказав Фарке.