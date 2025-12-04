Англія

"Чорні коти" везуть з "Енфілда" один пункт.

Головний тренер Сандерленду Режіс ле Брі висловився після матчу 14-го туру АПЛ з Ліверпулем (1:1). Цитує французького фахівця BBC.

«Я не засмучений, адже ми взяли один бал на Енфілді. Грати на цьому стадіоні – привілей.

Після хорошого першого тайму поговорили з гравцями у перерві та сказали, що могли б докласти ще більше зусиль, адже ми грали добре. Нам була потрібна віра в те, що ми можемо забити.

Як і очікувалося, суперник повернувся в гру за рахунок замін та підтримки вболівальників, але ми добре оборонялися та мали шанс забити другий гол, втім не вийшло.

Можливо, ми були здивовані тим, що контролювали гру, тому сказали гравцям вірити у свої сили і більше атакувати, адже забити реально.

Здатність навчатись – одна з головних сильних сторін цієї команди. Футболісти скромні та хочуть вчитися. У такій складній лізі, якщо не вчитися щодня, неможливо підтримувати рівень», – сказав ле Брі.