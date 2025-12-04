Англія

Безапеляційна поразка "синіх".

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився після поразки від Лідс Юнайтед (1:3) в рамках 14-го туру АПЛ. Цитує італійського фахівця BBC.

«Вони були кращими за нас у всьому і заслужено перемогли. З цього матчу нам нема чого взяти на майбутнє. Можна тільки спробувати зрозуміти, що ми зробили не так, а потім почати все заново.

Ми дуже добре зіграли з Арсеналом та Барселоною, але це не означає, що ми завжди гратимемо однаково, бо треба підлаштовуватися під ситуацію, проводити ротацію. Рівень гри не завжди буде однаковим. Звичайно, після таких матчів, як два попередні, очікуєш на сильніший виступ, але це не завжди буде можливо.

Сьогодні жоден футболіст не зіграв на своєму найкращому рівні. Сподіваюся, це був останній поганий день. Ми програли усі єдиноборства», – сказав Мареска.