Головне перемога команди.

Півзахисник Ліверпуля Флоріан Вірц висловився після нічийного результату у матчі з Сандерлендом (1:1). Цитує німця BBC.

«Мій гол переписали на автогол? Сьогодні це не має значення. Ми зіграли внічию. Ми хотіли перемогти, це все, що сьогодні має значення.

Команда мене дуже тепло прийняла. Це дуже хороша команда, і я дуже радий бути тут. Ми на вірному шляху до повернення і робимо все можливе, щоб повернутися та вигравати матчі.

Ми хотіли перемогти сьогодні, хочемо бути на вершині турнірної таблиці. Нам просто потрібно продовжувати старанно працювати, і, сподіваюся, все зміниться», – сказав Вірц.

Цього сезону Фло Вірц відіграв за Ліверпуль 18 матчів та віддав 4 результативні передачі.