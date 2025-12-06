Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 6 грудня та розпочнеться о 15:30.

У рамках п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Ковалівці місцевий Колос прийматиме донецький Шахтар.

КОЛОС — ШАХТАР

СУБОТА, 6 ГРУДНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Колос у минулому турі УПЛ зміг продовжити свою позитивну серію без поразок, поділивши очки з Оболонню (0:0). Для ковалівців це була п'ята гра поспіль без поразок.

Команда Руслана Костишина могла брати три очки проти "пивоварів", але традиційно не вистачає останньої передачі чи трохи везіння біля чужих воріт під час реалізації моментів.

Проте Колос продовжує дивувати, займаючи високе четверте місце у турнірній таблиці, відстаючи від Шахтаря на вісім очок. З урахуванням нестабільності всіх українських клубів за результатами, від кожної гри можна чекати на сюрпризи.

Можливо, Колос готує саме приємний сюрприз для своїх уболівальників, проте для цього Костишину потрібно серйозно підготувати своїх підопічних, яким явно не вистачатиме захисника Едауарда Козіка, який якраз орендований у "гірників", а він вже міцно вписався в основну обойму ковалівців.

Для Шахтаря у минулому турі також була заготовлена ​​нічия — проти Кривбасу (2:2), і вони прогаяли ще один шанс відірватися від київського Динамо, яке сенсаційно програло СК Полтава (1:2).

"Гірники", власне як і криворіжці, провели бойовий насичений матч, який перш за все запам'ятався грою, а не якимось скандалом, хоча були й емоції — наприклад, наставник Шахтаря Арда Туран отримав черговий гірчичник і якщо всі вони дійшли до протоколів, він повинен пропустити зустріч з Колосом на тренерській лаві.

Загалом у "гірників" все більш-менш спокійно і вони продовжують свою серію без поразок, яка налічує вже шість поєдинків, де було п'ять перемог. Як результат – перше місце в УПЛ із відривом від ЛНЗ у два бали, тоді як Динамо вже відстає на 11 очок.

Таким чином, Шахтар має право на помилки при такому нестабільному чемпіонаті, а з постійною ротацією гравців від Турана, цілком можуть бути осічки.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 1010 матч Шахтаря в УПЛ;

- безпрограшна гостьова серія Шахтаря триває в чемпіонаті 15 ігор: дев'ять перемог та шість нічиїх;

- безпрограшна серія Колосу триває в чемпіонаті п'ять ігор: дві перемоги та три нічиї;

- Колос при Руслану Костишину проведе 90 матч в УПЛ;

- Шахтар при Арді Турану може десятий раз перемогти в чемпіонаті;

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Криськів (Шахтар);

- гольова серія Егіналду (Шахтар) триває в чемпіонаті — чотири гри: чотири голи;

- Шахтар може провести 210 сухий матч в УПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Цуріков, Краснічі, Бондаренко, Понєдєльнік — Теллес, Ррапай, Демченко — Салабай, Кане, Климчук.

Шахтар: Фесюн — Педріньйо, Матвієнко, Бондар, Конопля — Очеретько, Бондаренко, Марлон — Невертон, Егіналду, Еліас.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА