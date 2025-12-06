Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 6 грудня, розпочавшись о 18:00.

У рамках п'ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги у столиці Кудрівка прийматиме київське Динамо.

КУДРІВКА — ДИНАМО КИЇВ

СУБОТА, 6 ГРУДНЯ, 18:00. ОБОЛОНЬ АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО (СЛОВ'ЯНСЬК). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

У минулому турі Кудрівка програла третій матч поспіль в УПЛ, цього разу поступившись ЛНЗ (0:1). Втім, якщо говорити про саму гру, то все було досить непогано за загальним малюнком, проте не вистачає реалізації моментів, яких не так багато за матч.

Наразі Кудрівка набрала 14 очок і це найкращий показник серед трьох новачків Прем'єр-ліги, проте команда з Чернігівської області посідає 12 місце перед зоною перехідних матчів.

Багато в чому проблеми скромного клубу, який ставить цілком логічну мету залишитися в УПЛ, є кадровий потенціал. Головний тренер Василь Баранов усіма силами намагається збудувати гру команди, щоб конкурувати з сильнішими складами суперників. В результаті гра є, але клас гравців говорить сам за себе.

Втім, президент клубу Роман Солодаренко вже анонсував, що в міжсезоння команда попрощається з кількома гравцями і спробує посилити свій склад перед другою половиною сезону, а поки що так би мовити, треба перетерпіти.

Падіння чи катастрофа, можна назвати будь-яким подібним словом, київського Динамо триває. Коли команда зі столиці вийде з кризи – поки що невідомо та чесно кажучи, проблисків надій не видно.

Вперше в історії чемпіонату України Динамо примудрилося програти чотири матчі поспіль. Після поразки від Шахтаря (1:3), кияни програли ЛНЗ (0:1), Колосу (1:2) та минулого туру СК Полтава (1:2). Як бачимо, у суперниках навіть не було Кривбасу чи Полісся, за всієї поваги до ЛНЗ та Колоса. Програти дебютанту УПЛ треба було примудритися, особливо, дивлячись на той факт, що полтавці йдуть останніми в УПЛ і це була їхня друга перемога в сезоні.

Проти СК Полтава київська команда вже виступала під керівництвом Ігоря Костюка, який замінив звільненого Олексадра Шовковського. Змін у грі не було, втім, що й очікувалося, враховуючи час у кілька днів на підготовку. Однак були й позитивні моменти – це виходи на заміну молоді – Олександра Яцика, який до цього отримував трохи ігрової практики, а також дебютанта Богдана Редушка, який одразу віддячив наставнику гольовою передачею на того ж Яцика, подарувавши надію "біло-синім" на порятунок.

У Динамо нічого не виходить у чужих воріт — команда може нескінченно перекочувати м'яч із лівого флангу на правий і навпаки, але масовану оборону суперників такими діями вже давно не зламують. Мало того, що вистачає проблем з атакою, так і в обороні помилки у кожній грі, які постійно призводять до пропущених голів. Як змінити підхід гравців та їхню зарядженість на гру — ніхто не знає, але очевидно, що як мінімум до зимової перерви доведеться терпіти "сюрпризи".

Матч Кудрівки й Динамо уже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу "біло-синім" з коефіцієнтом 1.28. А перемогу Кудрівки оцінюють в 9.35. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 1010 матч Динамо в УПЛ;

- Динамо може забити 1000 гостьовий гол (ще три м’ячі) в УПЛ;

- програшна клубна антирекордна серія Динамо в чемпіонаті триває чотири гри;

- Кудрівка в попередніх трьох матчах чемпіонату очок не здобувала;

- безвиграшна гостьова клубна рекордна серія Динамо в чемпіонаті триває п'ять ігор: три нічиї і дві поразки;

- 150 матч в УПЛ може провести Микола Шапаренко (Динамо), 50 — Валерій Рогозинський (Кудрівка);

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Коркішко (Кудрівка).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Льопка — Мельничук, Мамросеенко, Сердюк, Мачелюк — Векляк, Думанюк — Пушкарьов, Нагнойний, Козак — Овусу.

Динамо Київ: Нещерет — Дубінчак, Михавко, Захарченко, Тимчик — Піхальонок, Шапаренко, Яцик — Волошин, Редушко, Герреро.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:1

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

* — Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 9:00 5 грудня та можуть змінюватись.