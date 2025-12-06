Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 5 грудня 2025 року.

Луганська Зоря обіграла львівські Карпати у домашньому матчі 15-го туру УПЛ сезону-2025/26, який відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві.

Команда Віктора Скрипника скористалась фірмовою вертикальною атакою із завершенням головою від Пилипа Будківського посеред першого тайму, у якому її суперники не завдали жодного удару в площину воріт.

Значно краще колектив Владислава Лупашка грав на атаку в другій половині зустрічі, але після кількох непоганих моментів урятуватись від поразки так і не зумів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Карпати у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Карпати 1:0

Гол: Будківський, 28

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух (Малиш, 69) — Слесар (Дришлюк, 90+3), Мічин (Башич, 75), Кушніренко, Попара — Андушич, Будківський.

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Танда — Альварес (Вітор, 63), Чачуа — Федор (Карабін, 63) — Краснопір (Костенко, 90+3), Бруніньйо.

Попередження: Будківський — Бабогло