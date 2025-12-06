Перша перемога Ігоря Костюка в ролі керманича столичного колективу.
Кудрівка — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
06 грудня 2025, 19:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кудрівка — Динамо Київ 1:2
Голи: Нагнойний, 66 — Піхальонок, 10, Пономаренко, 38
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Нагнойний, Думанюк (Матвєєв, 46), Сторчоус (Світюха, 68) — Козак (Рогозинський, 25), Фрімпонг (А. Демченко, 77), Морозко (Коркішко, 68).
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Захарченко, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок (Шапаренко, 77), Михайленко, Яцик — Волошин, Пономаренко (Герреро, 62), Редушко (Кабаєв, 63).
Попередження: Мамросенко, Рогозинський, Сердюк — Вівчаренко, Тіаре