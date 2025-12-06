Україна

Наставник відзначив, що сезон у Колоса розподілений на періоди, і зараз команда проходить черговий сильний відрізок.

Наставник Колоса Руслан Костишин оцінив нічию 0:0 у матчі 15-го туру чемпіонату України проти Шахтаря.



За словами тренера, команда могла зробити більше, проте результат проти гранда все одно є позитивним:



"Зайшов у роздягальню зараз і багато гравців… Нам хотілося більшого. Ми вважаємо, що зараз у такому стані можемо більше. Звичайно, нічия з грандом – позитив, але команда у такому піднесенні, фізичному стані, емоційному, виглядає гарно. Ми могли і щось більше створити. Але гріх скаржитися", – зазначив Костишин.

Тренер пояснив, що на гру вплинула певна нервозність та кадрові проблеми: через травми атакувальних хавбеків на полі опинилися три опорники, які виконували функції півзахисників, що ускладнювало атакувальні дії команди.



Водночас, за його словами, оборона діяла дисципліновано, і це дозволило втримати Шахтар:



"Під час роботи з м’ячем була сильна нервозність. Багато м’ячів втрачали на переходах. У нас випали інсайди. На полі по суті було три опорники. Вони виконували функції інсайдів, але це неприродньо для них. Тут нам було трохи важче діяти на атаку. Зате в обороні було більше дисципліни", – пояснив Костишин.

Головний тренер також підкреслив, що команда перебуває у гарному стані і традиційно добре виглядає наприкінці року:



"У нас сезон поділений на періоди: гарний період, потім просіли, і зараз знову гарний період. Зараз ми дуже гарно виглядаємо. Колос не хоче йти у відпустку, бо по традиції наприкінці сезону команда при моєму керуванні виглядає добре. Чи вийшли із зони турбулентності? Маю надію", – додав Костишин.

Після 15 матчів УПЛ Колос посідає четверте місце з 24 очками. Наступний матч команда проведе 13 грудня у Кривому Розі.