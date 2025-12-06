Іспанія

Президент каталонців налаштований на друге поспіль чемпіонство.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про чемпіонську гонку в Ла Лізі. Його слова наводить AS.

“Днями ми, на мою думку, зробили заявку на перемогу в чемпіонаті. Щороку від “Барси” очікують боротьбу за Ла Лігу. Але саме в таких матчах усвідомлюєш: “Цього сезону подібне може статися, бо в нас дуже конкурентоспроможна команда”.

Це був чудовий матч. З Атлетіко у нас завжди дуже напружені зустрічі. І так, не забуватимемо, що вони вже виграли шість-сім матчів поспіль і приїхали на Камп Ноу, сподіваючись досягти кращого результату, ніж вийшло”, – сказав Лапорта.

Нагадаємо, Барселона посеред тижня перемогла Атлетіко із рахунком 3:1.