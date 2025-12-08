Англія

29-річний футболіст опинився в поліцейському відділку після нічного інциденту, а постраждалого доставили до лікарні з травмами.

У центрі Лондона спалахнув скандал за участю професійного футболіста. 29-річного гравця національної збірної Ірландії заарештували у відомому районі Вест-Енд за підозрою у нападі та порушенні громадського порядку.

Інцидент трапився рано вранці в суботу на вулиці Вордор у Сохо. Співробітники столичної поліції прибули на виклик після повідомлень про бійку. На місці події правоохоронці затримали футболіста, підозрюваного у двох епізодах нападу та одному випадку побиття .

Постраждалого чоловіка госпіталізували, проте медики підтвердили, що його травми не загрожують життю.

Ім'я гравця та клуб, за який він виступає, наразі не розголошуються. Це зумовлено суворими юридичними нормами Великої Британії, які захищають анонімність підозрюваних до моменту офіційного висунення звинувачень.

На даний момент футболіста звільнили під заставу. Йому дозволено продовжувати виконання професійних обов'язків, включаючи участь у матчах та подорожі, поки триває слідство. Поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту в Вест-Енді.