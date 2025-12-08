Англія

Ексфутболіст збірної Англії прокоментував висловлювання форварда Ліверпуля.

Єгипетський нападник Ліверпуля Мохамед Салах після завершення гри його команди напередодні в гостьовому матчі п’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги проти Лідса (3:3) виступив із коментарем, у якому звинуватив головного тренера Арне Слота у відсутності ігрової практики останнім часом та висловив припущення щодо можливого відходу з клубу вже незабаром.

Ця резонансна заява зібрала чимало відгуків у футбольної спільноти, і зокрема відомі в минулому футболісти не залишили її осторонь.

Наприклад, колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні в останньому інтерв’ю висловився з цього приводу наступним чином:

"Арне Слот зараз має продемонструвати свою владу, покликати Салаха на розмову та сказати: "Ти не поїдеш із командою на матч проти Інтера і те, що ти сказав, неприйнятно. Відправляйся на Кубок африканських націй та дозволь всьому цьому заспокоїтись.

Якби я був на місці Слота, Салах би нізащо не перебував зараз у команді.

У будь-якому разі, це потрібно швидко вирішити. Час наздоганяє всіх нас, і цього сезону Салах не виглядав найкращим чином, він був не в формі.

Усі зараз хочуть побачити, як він засукає рукави та каже: "Добре тоді, зараз я всім вам доведу свою цінність".

Щоб мати нахабство сказати, що йому не потрібно заслужити своє місце на полі, бо він його вже заслужив, потрібно бути на найкращому рівні щотижня, щоб спробувати бодай утриматись у стартовому складі.

Якби я був одним із його товаришів по команді, я б не був задоволений тим, що він сказав, бо саме зараз Ліверпуль потребує його найбільше.

Якщо вже на те пішло, то це він кинув Ліверпуль під автобус своїми словами. Він зруйнував свій спадок у цьому клубі.

Він був абсолютно неймовірним для Ліверпуля, але це було неповагою до його товаришів по команді, менеджера та вболівальників.

Я гадаю, що тепер він буде дуже мовчазним на тренувальному майданчику, і це саме по собі принесе негативну енергію новим гравцям, із якими хоче працювати Арне.

Я впевнений, що впродовж наступних кількох років він пошкодує про те, що сказав", — заявив англійський ексфутболіст.

Тим часом на Салаха вже є серйозні претенденти.