Команда Мічела прагне підсилити склад півзахисником блаугранас Марком Берналем.
Марк Берналь Getty Images
08 грудня 2025, 12:00
Жирона розглядає можливість оренди 18-річного півзахисника Барселони Марка Берналя під час зимового трансферного вікна.
Вихованець академії Ла Масія вважається однією з головних цілей клубу, який намагається виправити складну ситуацію в поточному сезоні Ла Ліги. Наразі Жирона посідає 18 сходинку у турнірній таблиці.
Згідно з інформацією журналіста Ніла Соли, Жирона вже вивчає можливість офіційної пропозиції в січні. Берналь, який дебютував за першу команду під керівництвом Гансі Фліка, наразі отримує мало ігрового часу після відновлення від важкої травми. Це робить варіант з орендою привабливим для самого гравця, який прагне регулярної практики.
Керівництво Жирони сподівається повторити сценарій з Еріком Гарсією, який минулого сезону успішно виступав за їхню команду на правах оренди, ставши ключовим гравцем основи.
Хоча Барселона не горить бажанням відпускати талановитого хавбека, потреба футболіста в хвилинах може стати вирішальним фактором у перемовинах.