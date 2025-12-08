Іспанія

Команда Мічела прагне підсилити склад півзахисником блаугранас Марком Берналем.

Жирона розглядає можливість оренди 18-річного півзахисника Барселони Марка Берналя під час зимового трансферного вікна.

Вихованець академії Ла Масія вважається однією з головних цілей клубу, який намагається виправити складну ситуацію в поточному сезоні Ла Ліги. Наразі Жирона посідає 18 сходинку у турнірній таблиці.

Згідно з інформацією журналіста Ніла Соли, Жирона вже вивчає можливість офіційної пропозиції в січні. Берналь, який дебютував за першу команду під керівництвом Гансі Фліка, наразі отримує мало ігрового часу після відновлення від важкої травми. Це робить варіант з орендою привабливим для самого гравця, який прагне регулярної практики.

Керівництво Жирони сподівається повторити сценарій з Еріком Гарсією, який минулого сезону успішно виступав за їхню команду на правах оренди, ставши ключовим гравцем основи.

Хоча Барселона не горить бажанням відпускати талановитого хавбека, потреба футболіста в хвилинах може стати вирішальним фактором у перемовинах.