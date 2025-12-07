Англія

Тоні Блум виступив із жорсткою заявою.

Власник футбольного клубу Брайтон енд Гоув Альбіон Тоні Блум категорично спростував звинувачення в тому, що він робив ставки на матчі власної команди.

Заява мільярдера з'явилася у відповідь на гучне розслідування The Guardian та судовий позов, який сколихнув англійський футбол. Скандал розгорівся після того, як у Високому суді Лондона з'явилися документи, пов'язані з позовом колишнього співробітника компанії Блума Sta*****rd, Раяна Дадфілда.

У позові стверджується, що Блум керував таємним синдикатом, який використовував підставних осіб для обходу лімітів букмекерів. Згідно з матеріалами справи, синдикат нібито використовував рахунки третіх осіб, серед яких фігурує ім'я Джорджа Коттрелла, колишнього помічника політика Найджела Фараджа.

Повідомляється, що річний оборот виграшів цієї мережі сягав 600 мільйонів фунтів, а деякі ставки нібито стосувалися й матчів Брайтона.

Тоні Блум, який зробив свій статок саме на професійному гемблінгу, назвав інформацію про ставки на ігри Чайок наклепом.

"Це абсолютно неправдива інформація. Я категорично запевняю наших уболівальників, що я не робив жодних ставок на матчі Брайтона з того часу, як став власником клубу у 2009 році", — йдеться в офіційній заяві.

Правила Футбольної асоціації Англії суворо забороняють власникам та функціонерам клубів робити ставки на матчі за участю їхніх команд або будь-які інші події, на які вони можуть мати вплив.

Якщо звинувачення у ставках на ігри Брайтона підтвердяться, це може загрожувати Блуму серйозними санкціями, аж до відсторонення від футбольної діяльності, попри його репутацію одного з найуспішніших власників в АПЛ.