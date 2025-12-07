Англія

Головний тренер Ліверпуля про проблеми нападника та роботу над атакою.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував виступ свого нападника Александера Ісака.

"Він не єдиний "дев’ятий номер", який страждає через брак моментів. Я дивився другий тайм матчу Лідс – Сіті та всю гру проти Челсі – і на такому рівні форварди не отримують багато шансів у кожному матчі. Але очевидно, що ми хочемо створювати для нього більше небезпечних ситуацій.

Останнім часом ми не створюємо багато моментів, бо стали менш атакувальними, і це завдання для мене – покращити гру та частіше залучати "дев’ятку". Це не ідеально – у середньому 14 дотиків за гру. Проти Ньюкасла в нього було 22. У нападників загалом мало дотиків – я був би здивований, якби Голанд мав по 100 дотиків за матч. Ми повинні забезпечити йому контакти з м’ячем у ключові моменти", – додав наставник.

