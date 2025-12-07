Головний тренер Ліверпуля про проблеми нападника та роботу над атакою.
Арне Слот, Getty Images
07 грудня 2025, 20:10
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував виступ свого нападника Александера Ісака.
"Він не єдиний "дев’ятий номер", який страждає через брак моментів. Я дивився другий тайм матчу Лідс – Сіті та всю гру проти Челсі – і на такому рівні форварди не отримують багато шансів у кожному матчі. Але очевидно, що ми хочемо створювати для нього більше небезпечних ситуацій.
Останнім часом ми не створюємо багато моментів, бо стали менш атакувальними, і це завдання для мене – покращити гру та частіше залучати "дев’ятку". Це не ідеально – у середньому 14 дотиків за гру. Проти Ньюкасла в нього було 22. У нападників загалом мало дотиків – я був би здивований, якби Голанд мав по 100 дотиків за матч. Ми повинні забезпечити йому контакти з м’ячем у ключові моменти", – додав наставник.
