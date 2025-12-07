Головний тренер Арсеналу Мікель Артета переконаний, що Астон Вілла цього сезону демонструє рівень, який дозволяє команді боротися за титул в АПЛ.

"Так. Якщо дивитися на те, де вони знаходяться в таблиці, як грають і кого обігравали, особливо вдома – так", – зазначив Артета на пресконференції.

Всі ще мають грати один з одним, і на цей час вони знаходяться там, де вони є, і ми теж", — сказав Артета.

Нагадаємо, Арсенал драматично поступився Астон Віллі на останніх секундах в матчі АПЛ.