Головний тренер Арсенала оцінив виступи суперника та їхні шанси на чемпіонство.
Мікель Артета, Getty images
07 грудня 2025, 21:57
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета переконаний, що Астон Вілла цього сезону демонструє рівень, який дозволяє команді боротися за титул в АПЛ.
"Так. Якщо дивитися на те, де вони знаходяться в таблиці, як грають і кого обігравали, особливо вдома – так", – зазначив Артета на пресконференції.
Всі ще мають грати один з одним, і на цей час вони знаходяться там, де вони є, і ми теж", — сказав Артета.
Нагадаємо, Арсенал драматично поступився Астон Віллі на останніх секундах в матчі АПЛ.