Англія

Головний тренер Арсенала оцінив виступи суперника та їхні шанси на чемпіонство.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета переконаний, що Астон Вілла цього сезону демонструє рівень, який дозволяє команді боротися за титул в АПЛ.

"Так. Якщо дивитися на те, де вони знаходяться в таблиці, як грають і кого обігравали, особливо вдома – так", – зазначив Артета на пресконференції.

Всі ще мають грати один з одним, і на цей час вони знаходяться там, де вони є, і ми теж", — сказав Артета.

Нагадаємо, Арсенал драматично поступився Астон Віллі на останніх секундах в матчі АПЛ.