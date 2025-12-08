Україна

Тренер Полісся прокоментував поразку від Руху.

Житомирське Полісся напередодні поступилось львівському Руху в гостьовому матчі п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Полісся 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "вовків" Сергій Кравченко прокоментував виступ власної команди.

"Прагнемо в кожній грі до перемоги. На жаль, програли. Незадоволені. Щодо вилучення вже багато сказано.

Після вилучення відрізок 15-20 хвилин був не дуже — пропустили гол, ще моменти були в суперників. Цей період засмучує, трохи розгубились, трошки не допрацювали.

У низькому блоці нічого не змінилось. Були проблеми зліва в обороні, вривання опонентів. А потім перебудувались, внесли корективи в перерві, вирівняли гру у другому таймі — браво, командо, за характер.

Повністю переграли Рух удесятьох. На їх половині поля пройшли всі 45 хвилин, вони відбивались, лежали, тягнули час. Були дуже хороші моменти, але не забили і результат не здобули. У першому таймі не вийшло, ми самі себе підставили.

У нас не вистачало одного гравця, можна сказати, нападника. Брагару став грати з Бабенком в опорній зоні, і нічого страшного. Так, вони нас посадили нижче, проходили Філіппова. Треба подивитись, щось у нас зліва не вийшло.

Із червоною карткою, звісно, не згоден, тому що я працюю в Поліссі і це не на нашу користь. Але інше цікаве. Тур назад — ЛНЗ грає з Кудрівкою. Ріццолі керує нашими суддями, вони спілкуються, дивляться розбори. Там був такий самий момент, можливо, навіть жорсткіший.

Пан Ріццолі тоді сказав, що це ігровий момент, це ненавмисно, це футбол і не червона картка. У ЛНЗ вилучення не було. Правильно? Послідовність? Правила повинні бути однакові для всіх. Я так бачу розвиток нашого футболу.

41 хвилина. Едсон – Сарапій. Едсон, не буду казати, що він до цього вже порушив правила разів вісім, але не було жовтих карток, нічого. Наступає на ногу Едуарду, який вже віддав пас. Кров на гомілкостопі, але VAR міг втрутитись? Але цього теж не було. Якщо червона Андрієвському, то має бути червона і в ЛНЗ, і Едсону. Якщо ні, то ні.

Це повпливало на гру. Уся команда, і лавка, переживала, билась, проявила характер.

Коли йшов матч ми не дивились момент у нас технічна камера на iPad а зараз подивилися після гри. Я трошки не розумію, комусь можна, комусь не можна. Ріццолі у нас працює, якісь рекомендації дає.

Матч ЛНЗ. Такий самий момент, я думаю, більш жорстко з ЛНЗ. І він коментує, там дають жовту карту, він коментує, що це жовта карта, а нам дають, ну воно по грі, ми не бачили момент.

Звісно, коли ти на паузі будеш передивлятись, ну так, коли наступають на ногу, це 50 моментів в грі таких, це футбол, це не навмисна дія. Ігровий момент. На паузу ставиш — так страшнувато. Але я не розумію рішення суддів. Вони між собою спілкуються чи ні?

Суддя Сарапію каже (це його слова на полі): він спочатку зіграв у м’яч а потім наступив по інерції. Подивіться цей момент. Він зіграв у м'яч, а у нас судді, вони бачать щось чи ні? У них уже вар є, все є. Я не розумію. Комусь можна, комусь не можна. Скажіть уже тоді, кому можна, кому не можна", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме львівські Карпати.