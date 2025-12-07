Англія

Гості здобули три очки і піднялися на 15-е місце, господарі — четверті.

У 15-му турі чемпіонату Англії Фулгем приймав Крістал Пелас.

Гості відкрили рахунок на 20-й хвилині: Адам Вортон точним пасом знайшов у штрафному Едді Нкетію – 0:1.

Перед перервою Гаррі Вілсон з передачі Рауля Хіменеса зрівняв рахунок для Фулгема – 1:1.

Другий тайм розпочався з небезпечного моменту для господарів: Алекс Івобі пробив головою, але каркас воріт врятував команду. Еміль Сміт-Роу додав м’яч у сітку, однак гол не зарахували через положення поза грою.

На 87-й хвилині Кристал Пелес отримав кутовий, і Марк Геї точно пробив головою – 1:2.

Ця перемога дозволила гостям піднятися на 15-е місце, а Фулхем залишився четвертим у турнірній таблиці АПЛ.