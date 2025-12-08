ПОНЕДІЛОК, 8 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ МОЛІНЬЮ СТЕДІУМ, ВУЛВЕРГЕМПТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Сезон "вовків" поступово перетворюється на антирекордну кампанію. Лише два очки після 14 турів, сім поспіль поразок у чемпіонаті та п’ять матчів без забитих м’ячів — цифри, які відображають кризу на всіх рівнях. Поразка від Ноттінгем Форест лише підкреслила проблеми команди вже нового головного тренера Робa Едвардса: відсутність креативу, брак гостроти та катастрофічна нестабільність у центрі поля.

Проблем додає кадрова ситуація: дискваліфікований Жуан Гомес, травмовані кілька ключових футболістів, а Маршалл Мунетсі також вибув. На Молінью починають розуміти, що повторення сезону Дербі Каунті 2007/08 перестає бути лише нездійсненною та фантастичною страшилкою — і загроза стати найгіршою командою в історії Прем’єр-ліги стає надто реальною. Єдина іскра надії — минулорічні дві перемоги над Юнайтед, але нинішня форма “Олд Голд” не залишає багато оптимізму.

Юнайтед Рубена Аморіма продовжує балансувати між прогресом і розчаруванням. Команда здатна брати очки на виїзді — перемоги над Ліверпулем і Крістал Пелес, нічиї з Тоттенгемом і Ноттінгем Форест — але водночас втрачає концентрацію в матчах, які мала б вигравати за усіма передматчевими та ігровими розкладами. Нічия з Вест Гемом після пізнього голу Магасси знову зробила акцент на проблемі нестачі характеру, про що вкотре гучно заявив Рой Кін. Вкотре дістається й капітану Бруну Фернандешу, який хоч і є гравцем екстракласу, а за характером не скажеш, що він "капітанської" породи.

Попри це, Юнайтед підходить до матчу у статусі очевидного фаворита. Повернення де Лігта та хороша форма Дало мають укріпити оборону, а Матеус Кунья, який зустрінеться зі своєю колишньою командою, отримує шанс вийти з тіні і нарешті вписати себе у список ключових фігур атаки. Єдине, що насторожує — нестабільність команди та низка втрат у захисті, але навіть у такому стані манкуніанці виглядають значно переконливіше, ніж суперник.