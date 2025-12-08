Ліга чемпіонів

Сімеоне доведеться виконати ротацію.

Мадридський Атлетіко завершує підготовку до гостьового матчу шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА проти нідерландського ПСВ.

Команда Дієго Сімеоне вже перебуває на шляху до Ейндговена, а тим часом прес-служба опублікувала склад делегації "матрацників".

Центральний захисник Клеман Ленгле через розтягнення м’язів, отримане під час "атлетичного" дербі проти баскського Атлетіка не зможе взяти участь у прийдешній грі.

Однак до складу мадридців повернувся опорний півзахисник Джонні Кардозо.

Матч ПСВ — Атлетіко відбудеться 9 грудня, о 22:00.