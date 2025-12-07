Англія

Угорський півзахисник закликав команду терміново згуртуватися.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї виступив із відвертою оцінкою поточної форми команди після чергового матчу, в якому мерсисайдці не змогли здобути перемогу.

Втрата очок в останньому турі проти Лідса (3:3) на останніх хвилинах, стала ще одним ударом по амбіціях клубу, і Собослаї визнає, що ситуація стає критичною.

У коментарі для Sky Sports, 24-річний хавбек не став шукати виправдань. Він наголосив, що стандарти Ліверпуля вимагають перемог, а не виправдань після нічиїх чи поразок. Важко знайти правильні слова прямо зараз.

"Ми всі розчаровані. Ми створюємо моменти, ми контролюємо гру відрізками, але в цій лізі цього недостатньо. Якщо ти не вбиваєш інтригу в матчі, тебе карають. Ми знову втратили очки, і це боляче", — зазначив Собослаї.

Угорський футболіст підкреслив, що команді необхідно зберігати спокій, але водночас додати в агресії та концентрації. За його словами, чорна смуга може закінчитися лише через важку працю на тренуваннях.

"Ми повинні дивитися правді в очі — зараз ми не там, де хочемо бути. Але сезон довгий. Нам потрібно залишатися разом, як сім'я, і ​​продовжувати боротися. Ніхто не подарує нам очки просто так. Ми повинні повернути впевненість і почати нову серію перемог вже з наступної гри" — підсумував Домінік