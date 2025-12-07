Англія

У клубі розглядають можливість тимчасово відсторонити форварда від матчів перед Кубком Африки.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот продовжує користуватися повною підтримкою клубного керівництва, попри резонансні заяви Мохамеда Салаха у післяматчевому інтерв’ю.

За інформацією інсайдера Бена Джейкобса, єгипетський форвард публічно визнав, що його стосунки з наставником далекі від ідеальних.

Після цієї ситуації керівництво мерсисайдців планує провести внутрішнє обговорення щодо того, чи допускати Салаха до участі в найближчих поєдинках перед стартом Кубка Африки, який розпочнеться 21 грудня.

У клубі очікують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

Також нагадаємо, що капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк у цій суперечці став на бік одноклубника.