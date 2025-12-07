Англія

Майбутнє гравця в Тоттенгемі під величезним питанням.

Півзахисник Тоттенгема Ів Біссума знову опинився в епіцентрі скандалу. Клуб розпочав внутрішнє розслідування після появи нових відеозаписів, на яких гравець вдихає закис азоту. Це вже другий подібний випадок за трохи більше ніж рік, що ставить під серйозну загрозу його кар'єру в лондонському клубі.

За інформацією The Sun, скандальне відео було знято рано вранці 3 листопада під час вечірки в Лондоні. На кадрах, які Біссума, ймовірно, надіслав знайомій жінці, він вдихає газ із повітряної кульки.

Ситуація ускладнюється тим, що з 2023 року зберігання закису азоту для рекреаційного використання у Великій Британії є незаконним і тягне за собою кримінальну відповідальність.

У серпні 2024 року він вже був дискваліфікований клубом за аналогічний вчинок. Тодішній менеджер Анге Постекоглу назвав це недотриманням професійних стандартів. Гравець публічно вибачився, і зумів реабілітуватися, ставши ключовою фігурою в переможному фіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Однак нинішній сезон став для малійця катастрофою. Під керівництвом нового тренера Томаса Франка Біссума не зіграв жодної хвилини. Через травму гомілковостопного суглоба, отриманої у збірній. Півзахисника виключили зі складу на матчі АПЛ та не заявили на Лігу чемпіонів.

Окрім проблем на полі, Біссума переживає важкий період у особистому житті. У листопаді стало відомо, що він став жертвою шахраїв, втративши 800 000 фунтів стерлінгів зі свого рахунку.

Контракт півзахисника добігає кінця у червні. Хоча Тоттенхем має опцію продовження угоди, керівництво розглядає її активацію виключно як інструмент для збереження трансферної вартості перед можливим продажем у січні.

Попередній інтерес з боку турецьких клубів влітку не переріс у трансфер, але тепер, після чергового порушення режиму, лондонці можуть остаточно вказати гравцеві на двері.