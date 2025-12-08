Англія

Епатажний італійський форвард згадав, наскільки болісним для нього був переїзд до Англії.

Маріо Балотеллі, який нині у пошуках нової команди, виступаючи в програмі YOU на Prime Video поділився відвертими спогадами про свій гучний трансфер до Манчестер Сіті у 2010 році.

За словами нападника, переїзд на Туманний Альбіон став для нього справжнім шоком, а адаптація проходила набагато важче, ніж здавалося з боку. Італієць зізнався, що зовсім не горів бажанням покидати міланський Інтер, де почувався щасливим серед родини та друзів.

"Чесно кажучи, коли я дізнався, що маю їхати... мені хотілося блювати. Я був надто прив'язаний до свого оточення в Італії і не уявляв життя деінде", — розповів Балотеллі.

Перші місяці в Манчестері стали для молодого гравця випробуванням. Він описує місто як занадто тихе та нудне порівняно з бурхливим життям Мілана. Маріо зізнається, що часто почувався самотнім і не розумів, що робить у новій країні.

Проте, незважаючи на жахливий початок, Балотеллі з теплотою згадує період у складі містян. Він наголосив, що фанати Сіті та атмосфера в клубі згодом змінили його ставлення.

"Зараз, оглядаючись назад, я розумію, що це був правильний крок. Манчестер Сіті назавжди залишився в моєму серці, а їхні вболівальники — одні з найкращих у світі", — підсумував футболіст.

У кольорах Сіті, італійський нападник провів 80 ігор, забив 30 мʼячів та віддав 14 результативних передач. Допомігши містянам стати чемпіоном Англії у сезоні 2011/12, а також здобути кубок та суперкубок Англії