Англія

У продовженні 15 туру АПЛ.

Брайтон та Вест Гем розійшлись миром (1:1)

Найцікавіше, а саме голи, сталося у другому таймі. На 80-й хвилині захисник Брайтона ван Геке головою невдало скинув м’яч на Данка. Нападник молотобійців Вілсон підхопив м’яч і віддав не надто зручну передачу на Боуена. Здавалося, що момент втрачено, але капітан гостей у підкаті пробив поміж голкіпера.

У доданий час чайки зрівняли рахунок. Після метушні у штрафному майданчику гостей першим на м’ячі опинився 6-й номер Брайтона ван Геке і віддав пас на Рюттера. Французький нападник впритул розстріляв свого співвітчизника Аріоля.

Арбітр довго переглядав епізод на предмет гри рукою, та зрештою вказав на центр поля.

Брайтон — Вест Гем 1:1

Голи: Рюттер, 90+1 - Боуен, 73

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, ван Геке, Данк, Кадіоглу (Боскальї, 83) — Балеба (Гіншелвуд, 60), Гомес — Мінте (Костулас, 72), Рюттер, Де Кейпер (Груда, 72) — Велбек

Вест Гем: Ареола — Мавропанос, Тодібо, Кілман — Ван-Біссака, Родрігес (Поттс, 64), Пакета (Соучек, 82), Малік Діуф (Магасса, 83) — Саммервілл (Вілсон, 72), Фернандеш (Маєрс, 83) — Боуен

Попередження: Кадіоглу, Данк — Родрігес, Поттс