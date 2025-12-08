Англія

Форвард Ліверпуля взимку може опинитися в одному з грандів Саудівської Аравії.

Два провідні клуби із Саудівської Аравії — Аль-Іттіхад та Аль-Хіляль — ведуть активну боротьбу за підписання Мохамеда Салаха вже цієї зими. Саудівські команди нібито готові запропонувати Ліверпулю від 80 до 100 мільйонів євро за 33-річного вінгера.

Інтерес до єгиптянина проявляють і представники МЛС, однак їхні можливості значно поступаються фінансовим пропозиціям із Близького Сходу.

Ситуація навколо Салаха загострилася після того, як він заявив про погіршення стосунків із головним тренером Арне Слотом та відчуття, що саме його роблять відповідальним за нинішні проблеми команди.