Іспанія

Бразильський вінгер публічно спростував інформацію щодо майбутнього трансферу в Саудівську Аравію.

Лідер атак Барселони Рафінья емоційно відреагував на спекуляції у пресі щодо його майбутнього.

Раніше у ЗМІ, зокрема на Catalunya Ràdio, з'явилася інформація про нібито існуючу усну домовленість між гравцем та спортивним директором Деку. Повідомлялося, що сторони погодили трансфер футболіста до Саудівської Аравії після Чемпіонату світу 2026 року, якщо надійде щедра фінансова пропозиція.

Рафінья миттєво розвіяв ці чутки через свої соціальні мережі, назвавши їх нісенітницями та фейковими новинами. У своєму коментарі в Instagram бразилець висловив здивування тим, звідки береться така неправдива інформація, та вкотре підкреслив свою відданість проекту блаугранас.

Під керівництвом Гансі Фліка Рафінья провів феноменальний сезон, ставши одним із капітанів команди та ключовою фігурою на полі. Хоча гравець раніше дійсно розглядав варіант із переїздом на Близький Схід через тиск і критику, розмова з німецьким тренером змінила все. Тепер він налаштований продовжувати успішні виступи на Камп Ноу і не планує нікуди йти.