Англія

Єгиптянин дав черговий неоднозначний коментар.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах висловився про нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда. Його слова наводить The Times.

“За всієї поваги до всіх. Я поважаю Голанда, але говоритиму про нього. Я найкращий бомбардир англійської Прем'єр-ліги. Він поки що не найкращий. Сподіваюся, він зможе досягти успіху в цьому і буде задоволений.

Я найкращий бомбардир, найкращий гравець, я виграв чемпіонат будучи найкращим в лізі, але саме мені доводиться захищатися перед ЗМІ та вболівальниками”, — сказав Салах