Єгиптянин дав черговий неоднозначний коментар.
Салах, Getty images
07 грудня 2025, 16:56
Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах висловився про нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда. Його слова наводить The Times.
“За всієї поваги до всіх. Я поважаю Голанда, але говоритиму про нього. Я найкращий бомбардир англійської Прем'єр-ліги. Він поки що не найкращий. Сподіваюся, він зможе досягти успіху в цьому і буде задоволений.
Я найкращий бомбардир, найкращий гравець, я виграв чемпіонат будучи найкращим в лізі, але саме мені доводиться захищатися перед ЗМІ та вболівальниками”, — сказав Салах