Роббі Фаулер переніс операцію з видалення злоякісного утворення на обличчі та звернувся до вболівальників із важливим застереженням.
Роббі Фаулер Getty Images
08 грудня 2025, 12:59
Колишня зірка Ліверпуля Роббі Фаулер шокував футбольну спільноту зізнанням про те, що нещодавно пройшов лікування від раку шкіри.
Легендарний форвард, на рахунку якого 120 голів у 236 матчах за червоних, використав свою популярність, щоб закликати фанатів уважніше ставитися до власного здоров'я.
У своєму акаунті в соцмережі X (Twitter) Фаулер опублікував фотографії до і після процедури. Йому видалили утворення трохи вище лівого ока, яке виявилося базальноклітинною карциномою.
"Кілька людей останнім часом кажуть одне й те саме: йдіть і перевірте ці плями або висипання... На щастя, виявили рано, тож все добре", — написав Фаулер, додавши, що тепер йому просто потрібно звернутися до клубу.
Базальноклітинна карцинома — це різновид немеланомного раку шкіри. За даними Національної служби охорони здоров'я (NHS), основною причиною її виникнення є вплив ультрафіолету (сонце або солярії). Хвороба часто проявляється як вузлик або пляма, що не загоюється, але вона добре піддається лікуванню при ранньому виявленні.
У коментарях "Бога" (прізвисько Фаулера на Енфілді) підтримали колишні колеги. Екс-зірка Ліверпуля Луїс Гарсія та колишній тренер воротарів Джон Ахтерберг побажали йому швидкого одужання.
Роббі Фаулер залишається однією з найяскравіших фігур в історії АПЛ. Окрім двох періодів у Ліверпулі, він виступав за Лідс, Манчестер Сіті, Кардіфф та Блекберн, а завершив кар'єру після вояжів до Австралії та Таїланду.