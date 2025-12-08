Англія

Роббі Фаулер переніс операцію з видалення злоякісного утворення на обличчі та звернувся до вболівальників із важливим застереженням.

Колишня зірка Ліверпуля Роббі Фаулер шокував футбольну спільноту зізнанням про те, що нещодавно пройшов лікування від раку шкіри.

Легендарний форвард, на рахунку якого 120 голів у 236 матчах за червоних, використав свою популярність, щоб закликати фанатів уважніше ставитися до власного здоров'я.

У своєму акаунті в соцмережі X (Twitter) Фаулер опублікував фотографії до і після процедури. Йому видалили утворення трохи вище лівого ока, яке виявилося базальноклітинною карциномою.

"Кілька людей останнім часом кажуть одне й те саме: йдіть і перевірте ці плями або висипання... На щастя, виявили рано, тож все добре", — написав Фаулер, додавши, що тепер йому просто потрібно звернутися до клубу.

Базальноклітинна карцинома — це різновид немеланомного раку шкіри. За даними Національної служби охорони здоров'я (NHS), основною причиною її виникнення є вплив ультрафіолету (сонце або солярії). Хвороба часто проявляється як вузлик або пляма, що не загоюється, але вона добре піддається лікуванню при ранньому виявленні.

У коментарях "Бога" (прізвисько Фаулера на Енфілді) підтримали колишні колеги. Екс-зірка Ліверпуля Луїс Гарсія та колишній тренер воротарів Джон Ахтерберг побажали йому швидкого одужання.

Роббі Фаулер залишається однією з найяскравіших фігур в історії АПЛ. Окрім двох періодів у Ліверпулі, він виступав за Лідс, Манчестер Сіті, Кардіфф та Блекберн, а завершив кар'єру після вояжів до Австралії та Таїланду.