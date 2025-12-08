Україна

Усе може бути навіть серйозніше, аніж перші висновки лікарів.

Напередодні житомирське Полісся повідомило про важку травму нападника Владислава Велетня, через яку гравець буде змушений пропустити, як мінімум, найближчі чотири місяці.

Тим часом після поразки від львівського Руху асистент головного тренера "вовків" Сергій Кравченко прокоментував стан футболіста.

"У Велетня дуже серйозна травма. Він пропустить мінімум чотири, а то й усі шість місяців. У нього і перелом, і зв’язки… Не буду термінами медичними розказувати.

Це велика втрата. Хотіли подарувати йому для настрою перемогу, але не вдалось. Бажаємо найшвидшого відновлення. Це теж треба проходити в кар’єрі.

На тренуванні, ніхто його не чіпав, не бив, але таке трапляється", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що Велетень у цьому сезоні забив три голи та віддав чотири гольові передачі в 15 матчах.