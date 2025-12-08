Інше

Валлійський клуб подав масштабний позов про відшкодування збитків, стверджуючи, що голи аргентинця врятували б їх від вильоту з АПЛ.

Судова війна між Кардіфф Сіті та Нантом вийшла на новий, безпрецедентний рівень. Валлійський клуб офіційно вимагає від французької сторони компенсацію у розмірі близько 105 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 120 млн євро) у справі про загибель нападника Еміліано Сали.

Суть претензій Кардіффа полягає у фінансових втратах, яких клуб зазнав через виліт з Англійської Прем'єр-ліги у сезоні 2018/19. Керівництво валлійців замовило аналітичне дослідження, яке нібито доводить: якби Сала долетів і грав за команду, він забив би достатньо голів, щоб зберегти прописку в еліті.

Крім того Кардіфф покладає відповідальність за організацію фатального перельоту на агентів, пов'язаних з Нантом. Юридичні слухання розпочалися у комерційному суді Нанта. Французький клуб відреагував на позов із обуренням.

Представники канарок випустили жорстку заяву, в якій назвали дії Кардіффа судовим переслідуванням та морально неприйнятним тиском.

"Після того, як ФІФА, Спортивний арбітражний суд та Федеральний суд Швейцарії підтвердили, що Кардіфф зобов'язаний виплатити трансферну вартість гравця, британський клуб відкриває новий судовий фронт, висуваючи гіпотези про те, скільки очок і голів міг би принести Сала", — йдеться у позиції захисту Нанта.

Нагадаємо, Еміліано Сала трагічно загинув у авіакатастрофі над Ла-Маншем у січні 2019 року, коли летів до Вельсу для завершення свого трансферу. Відтоді клуби не припиняють суперечки щодо фінансової відповідальності.