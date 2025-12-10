Ситуація навколо травми колумбійця виявилася серйознішою, ніж очікувалося.
Крістіан Москера, Getty Images
10 грудня 2025, 19:33
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета підтвердив, що центральний захисник Крістіан Москера вибув на кілька тижнів через травму.
За словами іспанського наставника, характер ушкодження виявився серйознішим, ніж клуб спочатку очікував:
"На жаль, він вибув на кілька тижнів. Це значно більше, ніж ми припускали, але Крістіан відчував дискомфорт, тож тепер він точно пропустить певний час", — цитує слова Артети журналіст Фабріціо Романо.
Травма Москери стала черговою кадровою проблемою для Арсенала, який у нинішньому сезоні регулярно стикається з втратами важливих гравців. Раніше стало відомо про те, що юний талант Макс Доуман вибув на два місяці. Також поза грою залишаються Кай Гаверц, Габріел та Вільям Саліба.