Англія

Ситуація навколо травми колумбійця виявилася серйознішою, ніж очікувалося.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета підтвердив, що центральний захисник Крістіан Москера вибув на кілька тижнів через травму.

За словами іспанського наставника, характер ушкодження виявився серйознішим, ніж клуб спочатку очікував:

"На жаль, він вибув на кілька тижнів. Це значно більше, ніж ми припускали, але Крістіан відчував дискомфорт, тож тепер він точно пропустить певний час", — цитує слова Артети журналіст Фабріціо Романо.

Травма Москери стала черговою кадровою проблемою для Арсенала, який у нинішньому сезоні регулярно стикається з втратами важливих гравців. Раніше стало відомо про те, що юний талант Макс Доуман вибув на два місяці. Також поза грою залишаються Кай Гаверц, Габріел та Вільям Саліба.