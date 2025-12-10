football.ua
  • Ліга конференцій

    10 грудня 2025, 19:35

    Шапаренко: Спади та злети бувають, але все налагодиться

    Півзахисник Динамо прокоментував серію невдач команди, оцінку Фіорентини та складності переїздів перед матчем у Флоренції.

    10 грудня 2025, 19:35

    Півзахисник Динамо Микола Шапаренко відповів на запитання журналістів напередодні поєдинку основного етапу Ліги конференцій проти Фіорентини. 

    Гравець наголосив на важливості участі в єврокубковому турнірі:

    "Звичайно, кожна гра відповідальна, і в Лізі конференцій ми маємо грати зі стовідсотковою самовіддачею, як і в чемпіонаті України".

    Оцінюючи майбутнього суперника, Шапаренко відзначив силу флорентійців, попри їхні нинішні результати:

    "Фіорентина – дуже хороша команда. У чемпіонаті в них є певні складнощі, але, думаю, це тимчасово, оскільки в них дуже хороші гравці. І завтра теж має бути хороший матч".

    Микола також прокоментував серію невдач Динамо:

    "Бувають такі часи, коли складно й щось не виходить. Але треба бути сильними і, незважаючи на труднощі, йти з високо піднятою головою. Сподіваюся, що з часом усе налагодиться. Таке буває — спади, злети… Думаю, що все буде добре згодом".

    Окремо футболіст зупинився на темі складних переїздів, спричинених війною:

    "Ми не звикли — все одно дуже важко даються такі переїзди. У дорозі — потяг-автобус-літак, потім літак-автобус-потяг… Поки ти сам не проїдеш ці кілометри, не відчуєш ту втому, той біль, після чого треба відновитися, потренуватися, а потім грати".

    Динамо та Фіорентина зустрінуться у Флоренції вже завтра. Початок матчу — о 19:45.

